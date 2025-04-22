Мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа в Петербурге

Искалеченного мужчину нашли под окнами дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

В полиции Курортного района узнали о ЧП вечером 21 апреля. Местная жительница сообщила, что у дома на Октябрьской улице лежит мужчина, которого избили и сбросили с третьего этажа. По ее словам, он оставался в сознании, но был обездвижен.

На место происшествия отправили скорую, которая доставила раненого в больницу. У мужчины диагностировали кататравму, закрытый перелом бедра и позвонка. Он успел сообщить, что стал жертвой ограбления, и был помещен в реанимацию. Пока его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославле пьяный мужчина избил прохожего кирпичом.