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Мужчину избили и выбросили из окна третьего этажа в Петербурге

Мужчину с многочисленными травмами нашли под окнами дома в Петербурге
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Искалеченного мужчину нашли под окнами дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

В полиции Курортного района узнали о ЧП вечером 21 апреля. Местная жительница сообщила, что у дома на Октябрьской улице лежит мужчина, которого избили и сбросили с третьего этажа. По ее словам, он оставался в сознании, но был обездвижен.

На место происшествия отправили скорую, которая доставила раненого в больницу. У мужчины диагностировали кататравму, закрытый перелом бедра и позвонка. Он успел сообщить, что стал жертвой ограбления, и был помещен в реанимацию. Пока его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославле пьяный мужчина избил прохожего кирпичом.

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