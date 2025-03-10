Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина помочился в блюдо с едой в ресторане и снял это на камеру

В Китае посетитель ресторана помочился в блюдо с едой и снял это на камеру

В Китае сотрудники правоохранительных органов изучают видеозапись, появившуюся в интернете, на которой посетитель ресторана стоит на столе и якобы мочится в блюдо с едой, об этом сообщает Singtao.com.

По предварительной информации, запись была сделана в одном из ресторанов сети Haidilao. В пресс-службе компании заявили, что уже проводят проверку по факту ролика.

«Вне зависимости от того, постановочное видео или нет, мы сделаем все, чтобы его участников привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка», — заявили в сети ресторанов.

Там также призвали не заниматься распространением подобных материалов в соцсетях, «чтобы поддерживать чистоту в киберпространстве».

Наказание, которое может грозить нарушителю: от пяти до десяти суток административного ареста. По данным издания, такую ответственность мужчина понесет даже в том случае, если будет доказано, что видео постановочное.

Ранее пассажир авиакомпании United Airlines помочился на пассажира бизнес-класса, пока тот спал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами