Мужчина помочился в блюдо с едой в ресторане и снял это на камеру

В Китае посетитель ресторана помочился в блюдо с едой и снял это на камеру

В Китае сотрудники правоохранительных органов изучают видеозапись, появившуюся в интернете, на которой посетитель ресторана стоит на столе и якобы мочится в блюдо с едой, об этом сообщает Singtao.com.

По предварительной информации, запись была сделана в одном из ресторанов сети Haidilao. В пресс-службе компании заявили, что уже проводят проверку по факту ролика.

«Вне зависимости от того, постановочное видео или нет, мы сделаем все, чтобы его участников привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка», — заявили в сети ресторанов.

Там также призвали не заниматься распространением подобных материалов в соцсетях, «чтобы поддерживать чистоту в киберпространстве».

Наказание, которое может грозить нарушителю: от пяти до десяти суток административного ареста. По данным издания, такую ответственность мужчина понесет даже в том случае, если будет доказано, что видео постановочное.

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