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В сети осудили ресторан, предлагающий скидку тем, кто пройдет через специальные рамки

NDTV: тайский ресторан осудили в сети за акцию со специальными узкими рамками для гостей
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amonthego15/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети раскритиковали тайский ресторан, предлагающий скидку тем, кто пройдет через специальные рамки, пишет NDTV.

В Чиангмае ресторан Chiang Mai Breakfast World оказался в центре скандала из-за маркетинговой акции. Заведение предложило гостям получить скидку в зависимости от того, сквозь какую по ширине металлическую рамку они смогут протиснуться.

Видео с испытанием быстро распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как посетители пытаются пролезть между прутьями разной ширины, соответствующими скидкам от 5% до 20%. Однако многие пользователи сочли акцию оскорбительной. Критики указали, что подобные практики пропагандируют «токсичные стандарты красоты и дискриминируют людей с крупным телосложением».

«Это поощряет бодишейминг. Более полным гостям нужно больше еды, а их фактически наказывают», — написал один из комментаторов.

Представители Chiang Mai Breakfast World пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Китае мужчина помочился в блюдо с едой в ресторане и снял это на камеру.

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