Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать зелень и избежать пищевых отравлений

Pravda.Ru: при выборе зелени нужно смотреть на срок годности
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При выборе предварительно промытой упакованной зелени важно смотреть на срок годности, чтобы избежать пищевых отравлений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов по безопасности пищевых продуктов.

По их словам, в этих продуктах часто встречаются опасные бактерии и загрязнители. Чтобы обезопасить себя, стоит избегать влажных пакетов с признаками увядания, потемнения или скользких листьев, потому что это может говорить о неправильном хранении и размножении бактерий. Кроме того, важно минимизировать перепады температур, чтобы не допустить образования конденсата и роста бактерий.

«Покупка целых головок салата или шпината уменьшает риск заражения, так как у них меньшая площадь поверхности. Промывайте их холодной водой перед употреблением, но не замачивайте», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что петрушка является самой полезной зеленью для пожилых людей, она содержит витамины С и К, а также клетчатку. По его словам, пищевые волокна положительно влияют на микробиоту кишечника и перистальтику кишечника, улучшают пищеварение, а также снижают уровень холестерина.

Ранее врач рассказала, как добиться весенней бодрости с помощью питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами