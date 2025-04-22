Россиянам рассказали, как выбрать зелень и избежать пищевых отравлений

При выборе предварительно промытой упакованной зелени важно смотреть на срок годности, чтобы избежать пищевых отравлений. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов по безопасности пищевых продуктов.

По их словам, в этих продуктах часто встречаются опасные бактерии и загрязнители. Чтобы обезопасить себя, стоит избегать влажных пакетов с признаками увядания, потемнения или скользких листьев, потому что это может говорить о неправильном хранении и размножении бактерий. Кроме того, важно минимизировать перепады температур, чтобы не допустить образования конденсата и роста бактерий.

«Покупка целых головок салата или шпината уменьшает риск заражения, так как у них меньшая площадь поверхности. Промывайте их холодной водой перед употреблением, но не замачивайте», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что петрушка является самой полезной зеленью для пожилых людей, она содержит витамины С и К, а также клетчатку. По его словам, пищевые волокна положительно влияют на микробиоту кишечника и перистальтику кишечника, улучшают пищеварение, а также снижают уровень холестерина.

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