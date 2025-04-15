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Врач рассказал о самой полезной зелени для пожилых

Врач Арзамасцев: петрушка является самой полезной зеленью для пожилых
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Pexels

Петрушка является самой полезной зеленью для пожилых людей, она содержит витамины С и К, а также клетчатку. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, пищевые волокна положительно влияют на микробиоту кишечника и перистальтику кишечника, улучшают пищеварение, а также снижают уровень холестерина. Витамин С в составе петрушки способствует нормальной работе иммунитета.

«Витамин К улучшает реологические свойства (текучесть. — Прим. ред.) крови, участвует в синтезе ее клеток и их обновлении. Это важно для людей в возрасте, у которых кровь становится либо слишком густой, либо, наоборот, кровотечения достаточно сложно остановить», — добавил Арзамасцев.

При этом врач уточнил, что эту зелень не стоит есть при индивидуальной непереносимости или аллергии, во время обострения заболеваний ЖКТ и патологиях желчного пузыря и его протоков.

Врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик до этого рассказала «Газете.Ru», что для поддержания здоровья суставов в пищу можно употреблять такие продукты, как петрушка, куркумин, шпинат, бобовые, сухофрукты, орехи, семечки и другие.

Ранее было названо природное вещество, способное отсрочить старение.

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