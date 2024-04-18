Эксперт по этикету рассказала, чего нельзя делать за шведским столом

В ресторанах, где предусмотрен шведский стол, согласно правилам этикета, нельзя накладывать много еды на тарелку и возвращать ее, если она не понравилась. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, лучше всего осмотреть весь ассортимент блюд, после чего положить в тарелку только то, что действительно хочется съесть. Если хочется попробовать все, она рекомендует брать еду в небольших количествах или оставить некоторые блюда на другой день.

«Один раз я лично наблюдала ситуацию, когда человек взял попробовать кусочек мяса с блюда, а потом положил его обратно. Конечно, так делать не нужно. Если вы сомневаетесь, будете ли есть это или нет, возьмите маленький кусочек и попробуйте у себя в тарелке», — добавила Свежакова.

Эксперт также напомнила, что в таких заведениях важно соблюдать порядок очереди. Кроме того, не стоит забирать весь поднос с едой, даже если человека попросили взять еду для большой компании. Она призвала подумать и о других людях, которые также хотят попробовать это блюдо.

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