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Россиянам рассказали о связи между маслами и раком молочной железы

Pravda.Ru: растительные масла могут приводить к раку молочной железы
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WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Линолевая кислота, которая содержится в маслах семян, а также растительных и ореховых маслах, может стимулировать рост клеток рака молочной железы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Врачи считают, что при регулярном употреблении этой кислоты люди повышают риск развития агрессивного типа рака груди, известного как трижды агрессивный рак. По их словам, он распространяется быстрее и требует более интенсивного лечения. При этом они уточнили, что отказываться от растительных масел полностью не стоит.

«Сбалансированное питание остается ключевым фактором профилактики рака», — добавили в сообщении.

Ученые из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды до этого обнаружили, что альфа-санталол (компонент сандалового масла) может подавлять развитие рака предстательной железы у мышей. Получаемое из сердцевины сандаловых деревьев (santalum album tree) масло используется для изготовления духов, мыла, благовоний и свечей. Сандаловое масло также применяется в медицинских целях благодаря своим фитохимическим компонентам, обеспечивающим продукту антибактериальные и противоопухолевые свойства.

Ранее сообщалось, что гранат снижает риск развития шести видов рака.

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