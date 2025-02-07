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Гранат снижает риск развития шести видов рака, выяснили ученые

FSN: экстракт, масло и сок граната снижают риск развития шести видов рака
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Сваби (Пакистан) в составе международного научного коллектива установили, что плоды, кожура, масло, экстракт и сок граната могут снижать риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

По словам ученых, особую роль в обеспечении антипролиферативных, противоопухолевых и противовоспалительных свойств граната играют антиоксиданты. К ним относятся такие полезные вещества, как полифенолы, флавоноиды и танины. Они снижают воспаление, препятствуют образованию опухолей и замедляют рост раковых клеток.

Кроме того, ученые подчеркнули, что регулярное употребление граната может предотвратить метастазирование рака — его распространение на другие части тела. Также гранат богат клетчаткой, минералами и витаминами, при этом содержит мало жира и калорий. Употребление его в пищу помогает бороться с лишним весом — одним из факторов риска развития онкологических заболеваний.

Некоторые исследования также показывают, что эллаготанины, содержащиеся в гранате, могут защищать от болезни Альцгеймера и Паркинсона. Тем не менее, гранат может влиять на эффективность лекарственных препаратов, в том числе препаратов от гипертонии, поэтому употреблять этот продукт в рамках вспомогательной терапии различных заболеваний стоит с осторожностью.

Ранее был назван повседневный продукт, защищающий от болезней сердца.

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