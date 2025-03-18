Российские вузы укрепят связи с реальным сектором экономики

Сотня университетов из 41 региона страны отобрана в основной трек программы «Приоритет-2030». Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Список вузов утвердил Совет по поддержке программ развития университетов — участников «Приоритета-2030» под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Глава Минобрнауки сообщил, что с этого года обновленная программа «Приоритет-2030» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Она стимулирует вузы ставить амбициозные цели и перестраивать внутренние процессы. Важным результатом становится укрепление связи вузов с реальным сектором экономики.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что при выборе вузов для участия в основном треке программы «Приоритет-2030» оценивалась целевая модель университета, а также ее направленность на достижение Россией технологического лидерства.

«С момента старта программы в 2021 году объем средств, вложенных в программы развития университетов-участников технологическими партнерами, удвоился — до 61 млрд рублей в прошлом году. При этом количество технологических партнеров тоже возросло — их уже почти 12,5 тыс.», — сказал Чернышенко.

Валерий Фальков сообщил, что каждый вуз представлял конкретный технологический проект.

«Особенно приятно отметить, что поддержать свои университеты приезжали главы регионов и представители федеральных министерств. На защите в каждой команде вузов-участников были топ-менеджеры, руководители крупных компаний — партнеров университетов. Все это говорит о возрастающей роли самой программы и университетов в экономике страны», — сказал глава Минобрнауки.

По итогам отбора в состав первой группы вошли 11 университетов, каждый из которых получит порядка 1 млрд рублей. Во второй группе — 21 вуз, размер выделенных для них субсидий составит 460 млн рублей. В третью группу вошли 68 университетов — каждый из них получит до 100 млн рублей.

Средства субсидий могут быть направлены на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий.

Общий объем средств, который будет распределен между 100 университетами, составит 27,8 млрд рублей.