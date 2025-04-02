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Путин поручил создать механизм блокировки звонков от мошенников

Кремль: Путин ждет доклад от кабмина о механизме борьбы с телефонными мошенниками
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин к середине лета ждет доклад от кабмина и силовых ведомств о механизме борьбы с телефонными мошенниками. Глава государства дал поручение по итогам совещания с кабмином в марте, перечень публикует пресс-служба Кремля.

Правительству России вместе с Центробанком, Следственным комитетом, МВД и ФСБ поручено подготовить и представить предложения по формированию единого механизма в сфере борьбы с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством.

Также Путин поручил ведомствам создать механизм блокировки входящих звонков от мошенников. Кроме того, согласно поручению главы государства, операторы связи должны будут оперативно оповещать банки о мошенниках, когда фиксируют подозрительный звонок или СМС.

До этого в МВД РФ сообщали, что телефонные мошенники обманывают российских пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа».

Злоумышленники под видом работников Социального фонда звонят пожилым гражданам и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Спустя некоторое время с пенсионером связываются лжесотрудники правоохранительных органов, которые заявляют, что по паспортным данным гражданина был осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем против него возбуждено уголовное дело.

Ранее Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

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