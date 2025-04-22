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Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

МИД Киргизии: мигрантам дали возможность легализоваться в России до 10 сентября
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Shutterstock

Российская Федерация продлила срок легализации мигрантов из Киргизии до 10 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство республики.

«Анонсировано продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента РФ, предоставляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызской Республики», — отметили в ведомстве.

5 февраля в России вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально находящихся в стране иностранных граждан. В соответствии с ним иностранцы-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, пользоваться услугами банков.

При неоднократном нарушении мигрантом установленных ограничений и запретов в отношении него принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД.

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Нелегальные мигранты
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