Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы

Рособрнадзор предложил министерству просвещения РФ приравнять Всероссийские проверочные работы (ВПР) к итоговым контрольным. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, эта инициатива направлена на снижение учебной нагрузки на школьников.

Школам, по словам Рособрнадзора, необходимо учитывать, что количество контрольных работ не должно превышать 10% учебного времени, отведенного на конкретный учебный предмет.

Там подчеркнули, что ежегодно в ВПР участвуют более 7,5 миллиона учеников. Эти работы являются важной частью системы оценки качества образования, а их статус итоговой аттестации позволит оптимизировать процесс контроля знаний без увеличения количества проверочных мероприятий.

До этого председатель комиссии по образованию Научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что российские вузы недовольны результатами ЕГЭ, несмотря на существующие плюсы. В будущем от экзаменов в такой форме в России откажутся в пользу цифрового портфолио и привлечения искусственного интеллекта.

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