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Гражданам недружественных стран могут запретить работать в «Почте России»

СП предложила запретить работать в Почте России гражданам недружественных стран
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Прокуратура Калужской области

Счетная палата РФ рекомендовала правительству рассмотреть до 1 сентября 2025 года возможность введения запрета на трудоустройство граждан недружественных стран в стратегических акционерных обществах, к числу которых относится и «Почта России». Об этом сообщает РИА Новости.

«Проработать вопрос об установлении для стратегических акционерных обществ запрета на заключение трудовых договоров и иных гражданско-правовых договоров с лицами, имеющими гражданство недружественных государств», — говорится в отчете.

Кроме этого, Счетная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу для реагирования на выявленные нарушения. В частности, предлагается законодательно ограничить заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами из недружественных государств для всех стратегических акционерных обществ.

До этого производители мебели в России обратились в Минпромторг с просьбой ввести заградительные пошлины на импорт со стороны фирм из недружественных стран.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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