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В России прошла акция в поддержку поискового движения страны

Акция «Выше звезд — только Память» объединила сотни людей из России и зарубежья
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«Российская газета»

В память о героях Великой Отечественной войны в России стартовала акция «Выше звезд — только Память». Это совместный проект «Роскосмоса», «Российской газеты» и Поискового движения России, сообщили организаторы акции.

Старт событию был дан с гагаринского «Поехали!».

К мероприятию подключились участники из разных регионов России и зарубежья: поисковики, историки, педагоги, студенты, школьники и волонтеры из Архангельска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Минска, Костромской и Смоленской областей, а также представители семьи волонтеров-поисковиков Нахушевых из Кабардино-Балкарии и соотечественники из венгерского города Пакш.

В главном штабе «Российской газеты» участников приветствовал главный редактор издания Владислав Фронин, подчеркнувший личную связь с историей: он является земляком сержанта Виктора Рябова, погибшего в 1943 году на Смоленщине.

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева отметила, что работа организации — не только полевой поиск, но и просветительская работа.

Она выразила благодарность «Российской газете» за возможность рассказать об этом проекте большому числу людей.

К акции присоединился космонавт, Герой СССР и России Сергей Крикалев.

«80-летие Победы напоминает о значении подвига народа. «Роскосмос» с его 100 тыс. сотрудников поддерживает акцию «Выше звезд — только Память»» — сказал Крикалев.

Символизм событию придала медаль «За боевые заслуги» №65671, доставленная на МКС кораблем «Союз МС-27». За время полета она совершила 160 оборотов вокруг Земли.

Во время прямого сеанса связи с МКС участники из Архангельска напомнили о штандарте 354-й дивизии, который в 2020 году побывал на орбите.

Космонавт Иван Вагнер подтвердил: просьба ветерана Александра Дручкова выполнена — реликвия передана в музей города Гагарина.

Несмотря на технические ограничения (время связи с МКС составило 20 минут), акция объединила сотни людей.

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