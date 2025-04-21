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Ребенок «родился дважды» после необычной операции по спасению жизни матери

Metro: у британки извлекли матку с ребенком во время операции, а потом вернули обратно
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Ian McIlgorm/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии ребенок «родился дважды» после необычной операции по спасению жизни матери, пишет Metro.

Люси Айзек проходила плановое УЗИ на 12-й неделе беременности, когда обследование выявило у нее рак яичников второй стадии, причем опухоль уже начала распространяться на соседние ткани. Перед врачами встала сложнейшая задача — как спасти мать, не навредив ребенку. Обычные методы лечения были, а ждать родов означало дать раку время для прогрессирования.

Решение предложил хирург Хуман Солеймани Маджд — провести уникальную операцию, которая в мировой практике выполняется крайне редко. Суть вмешательства заключалась в полном извлечении матки, удалении опухоли и последующем возвращении органа на место. Во время сложнейшей процедуры, в которой участвовали 15 медиков, матку с плодом обернули стерильной марлей, сохранив ее связь с кровеносной системой матери. Таким образом, ребенок провел вне тела матери около двух часов под постоянным контролем врачей.

Операция в итоге прошла успешно. Матку вернули на место, и беременность продолжилась. В итоге Люси родила здорового мальчика весом 2,86 кг. Недавно мать вместе с малышом навестила врачей больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде, чтобы лично поблагодарить их.

Ранее британка родила после того, как ей пересадили матку сестры.

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