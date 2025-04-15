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Британка родила после того, как ей пересадили матку сестры

Goodnewsnetwork: британка родила дочь, получив матку от сестры
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Женщина в Великобритании родила после того, как ей пересадили матку сестры, пишет Good News Network.

Грейс Дэвидсон стала матерью первого в Великобритании ребенка, рожденного благодаря трансплантации матки. Ее дочь, Эми Изабель, появилась на свет в феврале, а сама операция по пересадке органа стала возможной благодаря сестре британки, Эми, которая добровольно стала донором.

«Это был огромный акт сестринской любви», — сказала Дэвидсон.

Девочка получила свое имя в честь тети, пожертвовавшей матку, а второе имя — в честь руководившей операцией профессора Изабель Кируги.

Как уточнили специалисты, Дэвидсон родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, при котором матка отсутствует или недоразвита, но яичники функционируют нормально. Это означало, что она не могла выносить ребенка самостоятельно, но теоретически могла стать матерью с помощью трансплантации.

«Когда ребенок появился на свет, я потеряла дар речи — в операционной в тот день было много слез», — поделился эмоциями гинеколог-хирург Ричард Смит.

Ранее женщина родила чужого ребенка из-за ошибки клиники ЭКО.

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