Россиянин подал 17 исков из-за опоздания автобусов и выиграл

Житель Архангельска, недовольный тем, что транспортная компания нарушает заявленное расписание автобусов, обратился в суд и выиграл. Об этом сообщает «29.ru».

По информации издания, с января по март 2025 года архангелогородец подал 17 исков к транспортной компании «Рико» в связи с тем, что автобусы заявленного перевозчика опаздывали или не приезжали в установленное время.

Мужчина потребовал возместить ему моральный вред за услугу, которая была плохо оказана. Общая сумма составила 51 тысячу рублей.

Представители транспортной компании намерены обжаловать решение суда, вставшего на сторону пассажира.

Ранее в Чувашии пассажир отсудил 50 тысяч рублей за зажатие головы дверями троллейбуса.

До этого россиянин отсудил деньги у перевозчика, автобусы которого проезжали мимо его остановки.