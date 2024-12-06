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Россиянин отсудил деньги у перевозчика, автобусы которого проезжали мимо его остановки

В Подмосковье мужчина не смог сесть в автобус и отсудил возмещение у перевозчика

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Купавне мужчина отсудил у транспортной компании 15 тыс. рублей после того, как четыре автобуса проехали мимо его остановки. Об этом сообщает mk.ru.

«Четырежды в разное время суток мужчина пытался уехать с остановки «Лесная» в сторону Москвы, но автобусы проезжали мимо, не останавливаясь. Таким образом права гражданина были существенно нарушены», — отмечается в публикации.

После этого несостоявшийся пассажир обратился в Балашихинский городской суд, который встал на его сторону. Суд указал, что перевозчик не исполнил свою обязанность своевременно доставлять пассажира в пункт назначения согласно расписанию. С транспортной компании в пользу истца взысканы 15 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что автодилеры не дадут россиянам новогодних скидок на машины.

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