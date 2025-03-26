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Вор проглотил серьги Tiffany и проходил с ними в желудке 12 дней

Американцу пришлось проглотить роскошные серьги, но он все равно попался на краже
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Orlando Police Department

В США арестовали вора, проглотившего серьги Tiffany стоимостью $770 тыс. Об этом сообщает NBC News.

Ограбление произошло 26 февраля в магазине Tiffany & Co. в торговом центре Millenia в Орландо. Перед этим продавцы проводили посетителя в VIP-комнату и показали ему несколько роскошных ювелирных изделий. Позже в бутике поняли, что мужчина забрал роскошные украшения с собой.

Подозреваемого удалось задержать почти спустя месяц. На сканировании, куда отправили Джейтана Гилдера, выяснилось, что в его желудке есть инородные предметы.

«Позже, после того как бриллианты были удалены из его организма, мы смогли отвезти их в Tiffany & Co., где их очистили, и главный ювелир подтвердил, что надпись и серийные номера соответствуют украденным изделиям», — заметили в полиции.

Вора отправили за решетку, предъявив ему обвинения в крупной краже.

Ранее воры украли из квартиры двух болонок и потребовали выкуп в 102 млн рублей.

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