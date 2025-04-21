«Хайп на чужом хайпе»: организатор карельского фестиваля – о раздаче презервативов гостям

Организатор музыкального фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский в беседе с «Газетой.Ru» назвал «хайпом на хайпе» информацию о том, что в этом году гостям фестиваля не будут раздавать презервативы, для повышения демографии. По его словам, журналисты объединили ответы на разные вопросы, а презервативов не будет по другим причинам.

«Оппозиционный ТГ-канал ради хайпа соединил два тезиса, высказанные по разным вопросам в один. Мол, чтобы повысить демографию экс-чиновник не раздает больше презервативы. К сожалению, только это и подхватили федеральные ТГ-каналы, хайпуя на чужом хайпе», – сказал он.

По словам Мазуровского, презервативы гостям выдавали только один раз — от спонсоров. Он добавил, что вопрос о презервативах был шуточным.

«Когда я рассказывал про фестиваль и его ценности, кроме прочего у меня спросили о слухах про «бухавших в палатках» зрителей во время фестивалей до 2015 года и о том, как мне удалось за прошедшие девять лет изменить аудиторию, ибо теперь у нас такой качественно-организованный семейный фестиваль. Ответил, что в те годы в палатках жило около 5% людей, поэтому эти слухи явно не о всей аудитории, а только о ее двадцатой части. Пояснил, что в палаточном лагере, где гости фестиваля живут 4 дня, многое происходит, в том числе, там, наверное, и выпивали, и любовью занимались. Вспомнил, что на каком-то из фестивалей при поддержке спонсора раздавались презервативы. Это была разовая история. Спустя 20 лет аудитория повзрослела. Кто-то из зрителей, познакомившись на фестивале, женился, у кого-то появились дети. Теперь все они ходят на фестиваль вместе. Для условных дедушек в прошлом году у нас пел Юрий Лоза, для рокеров — Кипелов, а для детей — Dabro. Фестиваль стал мультиформатным и по качеству проводится на другом уровне. В качестве шутки у меня уточнили, раздаем ли мы в этом году презервативы. Ответил, что, конечно, нет», – пояснил он.

До этого Telegram-канал «From Karelia with freedom» сообщил, что во время ток-шоу «Токарь» Мазуровский заявил, что в этом году на фестивале «Воздух Карелии» не будут раздавать средства контрацепции, так как теперь мероприятие «семейное» и его цель – улучшить демографию в республике.

Ранее депутат из Калужской области призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии».