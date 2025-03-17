Депутат из Калужской области призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии»

Депутат из Калужской области предложил девушкам чаще надевать короткие юбки в теплое время года. Соответствующую публикацию он сделал на официальной странице во «ВКонтакте».

По словам депутата Городской думы и председателя комиссии по ЖКХ города Таруса Евгения Руденко, такого мнения придерживаются некоторые парламентарии населенного пункта.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

К публикации он также прикрепил фото женщины в соответствующей одежде.

В комментариях депутатам-мужчинам предложили ходить без брюк и нижнего белья в тех же целях. В ответ Руденко рассказал, что в 70-х годах прошлого века многие надевали мини-юбки «и браки были крепкие». Отвечая другому пользователю, он заявил, что «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини» Депутат добавил, что у женщины якобы увеличиваются шансы выйти замуж, если она носит такую одежду.

Ранее депутат Милонов предложил альтернативу сайтам с контентом сексуального характера.