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Дудь обжаловал иноагентский штраф

Журналист Дудь обжаловал очередной иноагентский штраф в размере 40 тысяч рублей
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вДудь/YouTube.com

Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) обжаловал еще один штраф в размере 40 тысяч рублей, который был назначен ему за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Кузьминского суда Москвы.

Отмечается, что речь идет о постановлении по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Дудя уже штрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента. Так, в августе 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал блогера по той же статье на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Судом было установлено, что с марта по май 2024 года Дудь распространил пять материалов в своем Telegram-канале без указания на то, что они произведены иноагентом или касаются его деятельности.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее Дудь назвал «людоедскими» слова экс-знатока «ЧГК» про атаки на Белгород.

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