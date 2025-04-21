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На Урале пьяный мужчина с ребенком на руках полез в драку

В Челябинске пьяный мужчина стал участником драки и упал с ребенком на руках
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Парковый | Микрорайон для жизни в Челябинске/VK

В Челябинске драка во дворе одного из домов стала предметом проверки правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

До этого Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» опубликовал видео, на котором группа из трех женщин и двух мужчин устраивает разборки во дворе одного из домов на Краснопольском проспекте. Все участники драки, предположительно, были пьяны. Один из мужчин все время держал на руках маленького ребенка. В ходе драки его оппонент несколько раз ударил мужчину, а тот упал на асфальт вместе с ребенком.

В пресс-службе городской полиции заявили, что установили личности участников потасовки. На родителей несовершеннолетнего составили протокол за неисполнение обязанностей. Ребенок в ходе конфликта не пострадал.

Ранее в Петербурге мужчина сбросил оппонента с моста во время пьяной драки.

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