В Санкт-Петербурге стартовал сезон фонтанов

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло официальное открытие нового сезона фонтанов. Заработали 99 из них, включая фонтаны «Слава» в Московском парке Победы и расположенный около Российской национальной библиотеки и «Маяк» в парке 300-летия, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На 1 мая запланирован запуск еще пяти фонтанов, в том числе на Московской площади и площади Ленина, Торговой площади в Петергофе. Также в этот день должен заработать фонтан в Сестрорецке, получивший название «Крестики-нолики», и фонтан у Гостиного двора в Кронштадте. Запустить их сегодня одновременно со всеми не удалось, так как специалистам необходимо сначала решить некоторые технические сложности, пояснил «Водоканал».

Всего в текущем году в городе планируется запустить 104 фонтана, включая три крупных комплекса. Работать почти все они будут с 9:00 до 22:00. Что касается Петергофа, то там, по данным издания, открыть фонтанный сезон хотят 26 апреля.

Напомним, до этого кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил, что купание в городских фонтанах чревато страшными последствиями для здоровья, так как они являются рассадниками патогенных микроорганизмов, вирусов и паразитов. Наиболее распространены в фонтанах такие бактерии, как Escherichia coli, Legionella, а также ротавирусы, аденовирусы и паразиты Cryptosporidium, рассказал ученый. Заражение такими микроорганизмами грозит гепатитом А, гастроэнтеритом, легионеллезом и кожными заболеваниями.

Ранее в российском городе красочным шоу открыли умный светомузыкальный фонтан.