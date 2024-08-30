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Сбер открыл умный светомузыкальный фонтан в Челябинске

Сбер подготовил шоу на открытии своего светомузыкального фонтана в Челябинске

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Пресс-служба Сбера

В Челябинске в акватории реки Миасс запустили в работу светомузыкальный фонтан, подаренный городу Сбербанком, сообщили в пресс-службе компании.

В открытии объекта приняли участие президент Сбера Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Высокотехнологичный фонтанный комплекс имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых шоу, транслируя видеоконтент на водную гладь — размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.

Герман Греф назвал Челябинск потрясающим городом. Он рассказал, что посещал его лет 6–7 лет назад, и сегодня Челябинск стал значительно краше и привлекательнее.

«У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — «Школу 21» и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу», — сказал глава Сбера.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что подарок Сбера станет не просто украшением города, а будет нести и образовательную функцию.

Для презентации своего светомузыкального фонтана Сбербанк подготовил шоу. Присутствовавшие на мероприятии горожане отметили, что давно ждали открытия современного фонтана.

«У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идем на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан», — рассказал житель Челябинска Олег Кузнецов.

«Набережная — это душа Челябинска. Я очень рада, что именно в этом месте появился такой замечательный фонтан», — сообщила Юлия Марченко.

Фонтан в Челябинске стал тридцатым водным комплексом, которые Сбер подарил российским городам.

Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Ярославле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах.

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