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Ученые создали пластырь, который обнаруживает стресс растений за минуту

ACS Sensors: разработан сенсор оценки уровня перекиси водорода в табаке и сое
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Adapted from ACS Sensors

Американские ученые из Университета штата Айова создали пластырь для растений, который быстро выявляет стресс из-за вредителей, засухи, инфекций или перепадами температур. Устройство измеряет уровень перекиси водорода — ключевого маркера состояния растительности. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Sensors.

Пластырь состоит из массива микроскопических игл, нанесенных на гибкую основу. На его поверхность нанесен гидрогель на основе хитозана, который реагирует на перекись водорода, вырабатываемую растениями в ответ на стресс. Фермент в гидрогеле преобразует химические изменения в электрический ток, который измеряется датчиком. Устройство прикрепляется к нижней стороне листьев и работает всего за минуту.

Ученые протестировали пластыри на растениях сои и табака, подвергшихся бактериальному заражению. Датчики показали значительное увеличение уровня перекиси водорода у больных растений по сравнению со здоровыми.

Это подтвердило, что устройство эффективно выявляет стресс на ранних стадиях, до появления видимых симптомов.

Разработка поможет фермерам оперативно реагировать на проблемы, такие как болезни или засуха, и принимать меры для защиты урожая.

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