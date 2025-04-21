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В Домодедово ищут женщин, которые хотели устроить ландшафтный пожар

Женщины пытались устроить пал сухой травы в Домодедово и попали на видео

В Домодедово ищут двух женщин, которые хотели устроить пал травы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

Местные жители сняли на видео, как гулявшая по окраине женщина пытается поджечь сухую траву. Она поднесла к ней зажигалку, однако возгорания не произошло. Ее мотивы остаются неизвестными.

По словам Хрусталевой, кадры уже переданы в полицию, поджигательницу и ее спутницу разыскивают.

Накануне в Арзамасе из-за поджога мусора сгорели дачи. Пожарные подразделения ликвидировали горение строений на площади 118 квадратных метров, а также возгорание травянистой растительности на площади 1 га. От огня пострадали шесть домов.

Ранее подросток устроил степной пожар в Красноярском крае, потому что хотел погреться.

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