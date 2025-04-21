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В Нижнем Новгороде более 30 иностранцев доставили в военкоматы

В Нижнем Новгороде выявили более 30 не вставших на воинский учет иностранцев
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Нижнем Новгороде выявили более 30 иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом РИА Новости сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Нижегородскому гарнизону.

В ведомстве отметили, что не вставших на учет иностранцев выявили по итогам профилактического рейда в хостел в Канавинском районе. Мероприятие было организовано СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии.

«В ходе рейда на территории хостела на улице Гордеевской было выявлено более 250 иностранных граждан. Кроме того, было выявлено более 30 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Их доставили в военкомат Нижегородской области», — говорится в сообщении СК.

В марте следователи военного отдела Следственного комитета России по Чебаркульскому гарнизону провели рейд в торговых павильонах Чебаркуля Челябинской области. В ходе мероприятия были выявлены бывшие мигранты, которые недавно получили российские паспорта, однако так и не встали на воинский учет.

Ранее в Тюмени мигранты стали вставать на воинский учет.

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