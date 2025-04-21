Петербургского душителя осудили за преступления, совершенные в 2005 и 2006 годах

Серийный душитель из Санкт-Петербурга получил новый срок за два тяжких преступления, совершенных в 2005 и 2006 годах. Об этом сообщили в пресс-службе городского СУ СКР.

Еще в 2023 году Дмитро Вороненко написал явку с повинной, признавшись в расправе над школьницей. Он рассказал, что в сентябре 2006 года напал сзади на 12-летнюю девочку, которая шла по дорожке в районе Угольной гавани. Злоумышленник применил удушающий прием, а после того, как она потеряла сознание, перетащил ребенка в кусты, где сдавил ей шею ремнем, после чего изнасиловал ее и скрылся с места происшествия.

Следователи установили, что жертвами преступника стали шесть женщин. С одной из них, 28-летней петербурженкой, Вороненко познакомился в ноябре 2005 года и сразу же предложил ей прогуляться по Полежаевскому парку. Мужчина был пьян и в ходе внезапно возникшего конфликта, напал на женщину и удушил ее руками и колготками. После этого Вороненко похитил у жертвы телефон и спрятал тело в ближайшей канаве.

На момент расследования этих преступлений виновник уже получил пожизненный срок. Тем не менее Вороненко вновь предстал перед судом и получил 18 лет лишения свободы, он продолжит отбывать наказание в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп за полярным кругом.

Ранее мужчину, который изнасиловал и удушил петербурженку ее же шарфом, посадили на 24 года.