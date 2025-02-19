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Мужчину, который изнасиловал и удушил петербурженку ее же шарфом, посадили на 24 года

В Петербурге мужчину осудили за разбой и изнасилование девушки в 2006 году
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sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Мужчину отправили в колонию за нападение на петербурженку, совершенное 18 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Преступление произошло в ночь на 10 декабря 2006 года в доме на Невском проспекте. Злоумышленник напал на случайную прохожую, затащил ее в подъезд, где избил и изнасиловал на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Далее он сдавил шею жертвы шарфом и, когда та перестала подавать признаки жизни, украл у потерпевшей два мобильных телефона и скрылся с места происшествия.

Следователи, занимающиеся расследованием преступлений прошлых лет, проверили на причастность к этому разбойному нападению мужчину, который получил 20 лет за аналогичное преступление, совершенное в марте 2007 года в Адмиралтейском районе. В итоге подозреваемого по особым приметам опознала продавщица, которой он предлагал купить похищенный у жертвы телефон. Генетическая экспертиза по шарфу и нижнему белью потерпевшей также подтвердила эту версию.

Преступник признался в содеянном и показал, где и как расправился с незнакомкой, на следственном эксперименте. Ему назначили 24 года и 9 месяцев лишения свободы, отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее молодой человек напал с ножом на школьницу после проигрыша в Fortnite.

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