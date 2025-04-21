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Директора похоронного бюро обвинили в краже тела умершей женщины и 30 урн с прахом

Гробовщик из США украл тело умершей женщины и хранил его на заднем дворе
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Depositphotos

В США гробовщика судят по делу о надругательстве над телом человека и краже праха десятков людей. Об этом сообщает Denver Gazette.

Бывший директор похоронного бюро Apollo Funeral and Cremation Services в Литтлтоне, 34-летний Майлз Харфорд, был арестован в феврале 2024 года после того, как в его арендованном доме в Денвере обнаружили кремированные останки около 30 человек, а также тело 63-летней Кристины Росалес, хранившееся в катафалке на придомовой территории.

Следствие установило, что тело женщины находилось там более года, а ее семья похоронила другого человека. Полиция считает, что Харфорд обманул множество семей, выдавая им чужие останки. Харфорда обвинили в жестоком обращении с телами и краже кремированных останков. В апреле он заключил сделку и частично признал свою вину в преступлениях, совершенные в период с весны 2019 года по февраль 2024 года.

Мужчине грозит до 18 месяцев лишения свободы. Родные Кристины Росалес заявили, что надеются на максимальное наказание для Харфорда. Его действия также осудил прокурор Денвера Джон Уолш, подчеркнув, что директор похоронного бюро предал доверие семей, потерявших близких, лишив их душевного спокойствия и возможности скорбеть.

Ранее семейная пара из Германии обнаружила внезапную пропажу могилы родственников.

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