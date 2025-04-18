«Исчезла без следа»: пара обнаружила внезапную пропажу семейной могилы

В Германии семейная пара обнаружила внезапную пропажу могилы родственников. Об этом сообщает Bild.

Эдгар и Сюзанна Виттнер из Баварии почти ежедневно навещали семейную могилу, которая располагалась на кладбище в ста метрах от их дома. 3 апреля женщина в очередной раз пошла к месту упокоения семьи и не нашла никаких признаков, что на том месте когда-либо было захоронение. По ее словам, с могилы исчезло абсолютно все: гранитная плита со статуей бронзового Иисуса, ограждение, цветы и свечи.

В могиле похоронены родители Сюзанны, сестра ее матери, которая умерла 84 года назад в возрасте четырех лет от дифтерии.

Супруги обратились к администрации кладбища и местным властям с указанием на то, что их договор на аренду этой земли все еще действует. По словам пенсионера, захоронение не должны были трогать. Мужчина пытается провести собственное расследование. Он утверждает, что для расчистки территории должны были использовать как минимум кран, чтобы поднять гранитную плиту, а это не могло не остаться незамеченным. Он ищет тех, кто может поделиться какой-либо информацией о случившемся.

Ранее в Китае четверо мужчин умерли после похорон 90-летнего родственника.