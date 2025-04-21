В РФ хотят ввести обязательную проверку администраторов доменных имен

Депутаты готовят к внесению в Госдуму проект закона об обязательной проверке информации об администраторах доменных имен через портал госуслуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

«К внесению в Госдуму готовится законопроект, который сделает обязательной проверку данных администраторов доменных имен через «Госуслуги», — рассказал депутат.

Он отметил, что если проект примут, то администраторам, работающим с доменами .рф и .ru, придется привязывать личные кабинеты на портале регистратора к порталу госуслуг и сверять данные.

Горелкин считает, что такая система позволит снизить активность мошенников и пиратов в российских доменных зонах.

До этого в Минцифры напомнили, что уведомления о входе в учетную запись на портале «Госуслуги» могут приходить только на электронную почту с адреса, а в SMS-сообщениях эти данные не отправляются. Таким образом, россиян призвали не реагировать на сообщения, рассылаемые мошенниками.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с использованием WhatsApp.