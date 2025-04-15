Россиянам напомнили о мерах по защите от мошенников аккаунта на «Госуслугах»

Уведомления о входе в учетную запись на портале «Госуслуги» могут приходить только на электронную почту с адреса, а в смс-сообщения эти данные не отправляются. Об этом сообщает Минцифры РФ в своем Telegram-канале.

«Обращайте внимание на отправителя электронного письма. Госуслуги пишут только с адреса no-reply@gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

По данным канала, для того чтобы обезопасить себя от злоумышленников, нужно всегда проверять ссылку страницы при переходе. Устанавливать приложения нужно всегда из официальных источников и обращать внимание на компанию-разработчика.

Помимо этого, можно пользоваться антивирусными программами. Специалисты подчеркнули, что никому и никогда нельзя называть данные для входа в Госуслуги.

В ведомстве обратили особое внимание на то, что работники Госуслуг не звонят на номер телефона клиентов.

До этого специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что мошенники в последнее время активно стремятся завладеть доступом к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». По его словам, это дает им возможность ограбить человека, а также создать ему проблемы с правоохранительными органами и получить информацию о детях.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники стали притворяться налоговиками ФНС.