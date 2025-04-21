Глава Башкирии высказался о мигрантах словами «будем избавляться»

Глава Башкирии Радий Хабиров словами «будем избавляться» высказался о мигрантах. Об этом сообщает «Хайбуллинский вестник».

В публикации отмечается, что речь идет об иностранцах, которые не следуют российским обычаям и законам. Хабиров также подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе работают 84 тысячи иностранных специалистов.

Глава региона добавил, что пока в Башкирии не было введено ни одного ограничения на труд мигрантов. Он отметил, что предупредил представителей всех диаспор о том, что от тех, «кто не хочет жить в мире и согласии, будут избавляться».

В марте губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о том, что в регионе вводятся ограничения на работу мигрантов в нескольких отраслях.

Документом вводятся ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в 16 сферах экономики, включая курьерскую доставку, общественное питание, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Ранее в Вологодской области мигрантам запретили работать на стройках.