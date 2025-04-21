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Женщина снимала мужа и его любовницу и загружала в интернет, чтобы он перестал ей изменять

В Китае жена тайно снимала измены мужа и публиковала в интернете
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка попала в суд после того, как установила камеры в квартире, где муж ей изменял. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел на юго-западе страны. Мужчина по фамилии Ху снял жилье, чтобы в этом месте изменять супруге с женщиной по фамилии Ван. В какой-то момент новая возлюбленная обнаружила скрытую камеру. Позже выяснилось, что кто-то снимал их с мужчиной и выкладывал ролики в интернет.

Вскоре женщина узнала, что устройство установила жена возлюбленного, Ли, в этом ей помогали родственники.

Недовольная Ван отправилась в суд и потребовала, чтобы семья больше не нарушала ее право на неприкосновенность частной жизни. Также она хотела получить от семьи извинения и компенсацию морального ущерба.

В суде Ли заявила, что публиковала кадры в интернете, чтобы муж перестал ей изменять.

Суд отказал любовнице в компенсации.

«Не было никаких доказательств того, что Ван получила серьезную психическую травму», – сообщается в публикации.

Тем не менее суд обязал законную супругу мужчины удалить все публикации, касающиеся Ван.

Ранее 70-летний владелец дома четыре года тайно подглядывал за женщиной-арендатором.

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