Пятиклассник потерял сознание и умер на перемене в красноярской школе

В Красноярске 12-летний школьник упал замертво во время перемены

Подросток скончался во время перемены в красноярской школе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла днем 21 апреля в школе №16 в Ленинском районе города. По словам очевидцев, пострадавший, 12-летний ученик пятого класса, бегал по коридору, когда внезапно упал и потерял сознание.

Очевидица рассказала телеканалу ТВК, что поспорила с погибшим незадолго до инцидента. Затем мальчик упал, а изо рта у него пошла пена. На место прибыла скорая помощь, однако медики не смогли реанимировать школьника и констатировали его смерть.

Причины произошедшего устанавливаются. Эксперты не обнаружили видимых повреждений на теле пострадавшего. Известно, что у ребенка не было диагностировано хронических заболеваний и он не состоял на учете у узких специалистов.

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