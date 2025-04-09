Кардиолог, лечивший людей около 20 лет, сфальсифицировал свой диплом

Мошенник выдавал себя за известного кардиолога в Индии и погубил семерых человек

Мужчина выдавал себя за врача-кардиолога и провел несколько операций на открытом сердце в Индии. Подробности истории сообщает портал Times of India.

Как пишут индийские СМИ, 53-летний Нарендра Викрамадитья Ядав выдавал себя за врача и оперировал пациентов в миссионерской больнице в округе Дамох, штат Мадхья-Прадеш. Семеро человек, попавших к нему на операционный стол, заплатили за это своими жизнями. После последней неудачной операции в середине февраля кардиолог сбежал и с тех пор скрывается.

Недавно подозреваемого арестовали по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Полиция уверена, что мужчина, проработавший врачом почти два десятилетия, подделал свою медицинскую квалификацию. По словам окружного прокурора, обвиняемый признался в этом. При устройстве на работу аферист представился известным британским кардиологом Джоном Кэммом. Настоящий Джон Кэмм, бывший профессор кардиологии в Университете Святого Георгия в Лондоне, знал о своем двойнике и в течение многих лет пытался его остановить.

В миссионерской больнице в Дамохе заявили, что ничего не знали о поддельных сертификатах Ядава.

«Никто не подозревал, что он фальшивый врач. Он хорошо выполнял свою работу и вел себя как первоклассный профессор», — заявил представитель больницы в разговоре с журналистами.

Ранее лжеврач не смог удалить импланты из ягодиц и бросил пациентку на операционном столе.