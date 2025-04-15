Исполнителям теракта в «Крокусе» указали после преступления ехать на Украину

Участникам атаки на «Крокус» указали после теракта ехать на Украину

Четыре участника террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили от своих руководителей указание направиться на Украину после теракта. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, пишет ТАСС.

«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — сказал юрист, защищающий одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева.

До этого Власов рассказал, что предполагаемые исполнители теракта были признаны вменяемыми.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область) произошла террористическая атака. Непосредственно перед началом выступления музыкальной группы «Пикник» вооруженные лица проникли в зал и открыли стрельбу по зрителям. За стрельбой последовали взрывы и пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе».