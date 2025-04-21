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В Удмуртии мужчина из ревности изрезал двоих знакомых сожительницы ножом

В Удмуртии мужчину задержали за нападение с ножом на знакомых возлюбленной
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Global Look Press

25-летнего жителя Удмуртии обвиняют в нанесении травм двоим молодым людям. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Глазове, на Сибирской улице. По версии следствия, сожительница мужчины пришла домой в компании со знакомыми 18 и 19 лет. Заметив возлюбленную в компании с молодыми людьми, обвиняемый напал на них с ножом.

В результате оба получили серьезные травмы, спасти юношей не удалось.

«Телесные повреждения также причинены 20-летнему знакомому потерпевших, который после оказания ему медицинской помощи отпущен домой», – сообщается в публикации.

Нападавшего задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что причиной произошедшего стала ревность. Фигуранта отправили под стражу.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в Саратове пьяная невеста изрезала жениха ножом перед свадьбой.

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