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В Саратове пьяная невеста изрезала жениха ножом перед свадьбой

В Саратове женщина напала на сожителя с ножом
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Shutterstock

В Ленинском районе Саратова невеста ударила ножом сожителя в ходе ссоры накануне свадьбы. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

В правоохранительные органы обратился 37-летний саратовец с резаной раной щеки. Мужчина сообщил, что перед свадьбой поссорился со своей невестой. Нетрезвая женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в лицо.

36-летняя подозреваемая признала свою вину, но выразила уверенность в том, что намеченная свадьба в любом случае состоится. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчина избил супругу из-за того, что она перестала заниматься домашними делами и стала много пить. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее множественные ушибы головы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее пьяный россиянин поссорился с сожительницей и проломил голову годовалой падчерице.

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