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Мужчина ушел от жены к невестке против воли обеих женщин

В Индии мужчина ушел от жены к вдове своего сына против воли обеих женщин
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Pixabay

В Индии 38-летняя вдова из штата Гуджарат обратилась в полицию с заявлением на домогательства со стороны свекра. Об этом сообщает The Times of India.

Женщина рассказала о недопустимом поведении родственника. Ее мужа не стало в августе 2023 года. По ее словам, первые неподобающие знаки внимания она стала получать от пожилого мужчины через несколько месяцев после трагедии, а в мае 2024 года во время семейной поездки, когда она вместе с маленьким сыном останавливались со свекрами в одном номере. Ночью свекор пришел лег к ней в кровать и домогался её. Невестка отвергла ухаживания, и тогда мужчина пригрозил лишить ее финансовой помощи.

В марте 2025 года мужчина пришел в дом к своей невестке и заявил, что расторг отношения с супругой и теперь намерен проживать с ней. Женщина обратилась в полицию. В заявлении она отметила, что ее свекровь считает ее разлучницей, и также, как и сама заявительница, против этого союза.

Ранее в Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы.

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