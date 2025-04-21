Мэрия города Пыть-Ях в ХМАО вывесила плакат в поддержку СВО с американским военным вертолетом «Апач». Об этом пишет Telegram-канал Муксун.ФМ.

На плакате изображен американский вертолет на фоне флага РФ. Его создателей частично оправдывает то, что «Апач» внешне схож с двумя российскими вертолетами — Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28. Вертолет «Апач» от «Аллигатора» отличается системой шасси и системой винтов — у российского воздушного судна она двухосная, у американского — одноосная. Если же сравнивать «Апач» и Ми-28, то отличием первого будет расположение локатора — на носу вертолета.

До этого вертолеты Ка-52 уничтожили ракетами С-8 бронетехнику ВСУ в Курской области.

Перед этим вертолеты Ка-52 нанесли удар управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» рассказал о центре починки вертолетов «Ми» в Латинской Америке.