Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами С-8 по разведанным позициям военнослужащих ВСУ», — отмечается в сообщении.

После атаки вертолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. Разведка доложила, что все цели успешно поражены, добавили в оборонном ведомстве.

16 августа вертолеты Ка-52 нанесли удар управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» нанесли удар и уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области.

Ранее ВС РФ уничтожили украинский Су-24 на аэродроме в Днепропетровской области.