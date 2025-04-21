Мужчина, который годами думал, что страдает изжогой, обнаружил, что у него рак пищевода

Британец, который годами думал, что страдает изжогой, обнаружил, что у него рак пищевода, пишет LADBible.

Сэм Брэндон, 40-летний директор по продажам из Великобритании, годами страдал от изжоги, считая ее обычным неудобством. Однако все изменилось в тот день, когда он, спеша на работу, пытался перекусить панини в метро Лондона. Еда застряла в горле, и его вырвало прямо в вагоне поезда.

Этот инцидент заставил его наконец обратиться к врачу. Ранее он, как и многие его коллеги, просто принимал средства от изжоги, откладывая визит к специалисту. После обследования ему прописали другие лекарства, но позже у него появилось ощущение кома в горле.

После настойчивых требований Сэма направили к гастроэнтерологу. Результаты эндоскопии оказались неутешительными: у него обнаружили крупную злокачественную опухоль в пищеводе. Позже выяснилось, что у Сэма был рак пищевода III стадии.

После этого Брэндон прошел курс химиотерапии, а затем перенес сложную операцию, в ходе которой большую часть пищевода удалили, а оставшуюся часть соединили с желудком.

Несмотря на тяжелое лечение, Сэм нашел в себе силы отпраздновать 40-летие жены на фестивале в Гластонбери.

«Я никогда не чувствовал себя более благодарным за жизнь и свою семью», — признался он.

Сейчас Сэм находится в состоянии ремиссии. Хотя ему пришлось изменить питание (теперь он ест маленькими порциями и избегает стейков), он уже вернулся к некоторым любимым блюдам. Похудев на 10 кг, он готовится к ультрамарафону в октябре, чтобы собрать средства для благотворительных организаций, помогающих больным раком.

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