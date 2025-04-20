Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли полувековую тайну митохондрий, обещающую прорыв в лечении рака и облысения

SciAdv: расшифрован механизм энергоснабжения клеток организма
close
Shutterstock

Британские ученые из Кембриджского университета расшифровали работу ключевого молекулярного механизма — митохондриального переносчика пирувата. Это открытие объясняет фундаментальный процесс производства клеточной энергии и открывает новые пути для лечения диабета, рака и даже облысения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Используя криоэлектронную микроскопию (увеличение в 165 тыс. раз), специалисты впервые визуализировали структуру переносчика, существование которого предполагали с 1971 года.

Оказалось, он действует как система шлюзов: внешние «ворота» открываются для захвата пирувата (продукта распада сахаров), затем закрываются, после чего внутренние ворота выпускают молекулу в митохондрии — «энергетические станции» клетки.

«Этот процесс увеличивает выработку клеточного топлива (АТФ) в 15 раз», — объяснила доктор Сотирия Тавулари, впервые определившая состав механизма.

Переносчик пирувата теперь рассматривается как многообещающая мишень для терапии различных заболеваний.

Например, блокировка переносчика заставит организм сжигать жировые запасы, снижая риск диабета и ожирения печени. Кроме того, некоторые раковые опухоли (например, простаты) зависят от пирувата — его лишение может уничтожить раковые клетки. Наконец, переносчика в волосяных фолликулах стимулирует выработку лактата, активирующего рост волос при облысении, отметили ученые.

Ранее исследователи нашли способ заблокировать механизм опасных мутаций крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами