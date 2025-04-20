Ученые раскрыли полувековую тайну митохондрий, обещающую прорыв в лечении рака и облысения

Британские ученые из Кембриджского университета расшифровали работу ключевого молекулярного механизма — митохондриального переносчика пирувата. Это открытие объясняет фундаментальный процесс производства клеточной энергии и открывает новые пути для лечения диабета, рака и даже облысения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Используя криоэлектронную микроскопию (увеличение в 165 тыс. раз), специалисты впервые визуализировали структуру переносчика, существование которого предполагали с 1971 года.

Оказалось, он действует как система шлюзов: внешние «ворота» открываются для захвата пирувата (продукта распада сахаров), затем закрываются, после чего внутренние ворота выпускают молекулу в митохондрии — «энергетические станции» клетки.

«Этот процесс увеличивает выработку клеточного топлива (АТФ) в 15 раз», — объяснила доктор Сотирия Тавулари, впервые определившая состав механизма.

Переносчик пирувата теперь рассматривается как многообещающая мишень для терапии различных заболеваний.

Например, блокировка переносчика заставит организм сжигать жировые запасы, снижая риск диабета и ожирения печени. Кроме того, некоторые раковые опухоли (например, простаты) зависят от пирувата — его лишение может уничтожить раковые клетки. Наконец, переносчика в волосяных фолликулах стимулирует выработку лактата, активирующего рост волос при облысении, отметили ученые.

Ранее исследователи нашли способ заблокировать механизм опасных мутаций крови.