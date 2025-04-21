Российских дачников предупредили о нашествии рейдеров

В России начали активно орудовать рейдеры, которые первыми пользуются всеми нормами, касающимися упрощения процедуры изъятия дачных участков. Под их недружелюбным прицелом находится любая недвижимость, поэтому надо быть осторожными и никому нельзя верить на слово, предупредил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Стоит упростить изъятие земли — первыми придут рейдеры, чтобы отрезать лакомые кусочки. Сейчас полно «добрых» псевдообщественных организаций, которые финансируются рейдерами», — подчеркнул Туманов в пресс-центре НСН.

Он призвал помнить, что зачастую такие люди на первый взгляд выглядят «милейшими», но при этом проверка по факту того, по какой статье они раньше сидели в тюрьме, может удивить. Эксперт порекомендовал россиянам никому не верить на слово, помнить, что вокруг много жуликов, а любая недвижимость всегда находится под прицелом рейдеров, желающих ее отобрать.

Кроме того, в России есть проблема с тем, что руководители СНТ зачастую могут незаконно оформить на себя бесхозные садовые участки, отметил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. По этой причине при покупке недвижимости важно тщательно проверять все документы. Так, если участок на днях оформили на новых собственников, то нужно быть внимательнее – есть риски остаться и без земли, и без денег, заключил он.

До этого юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.Ru», что, если земельный участок не огорожен забором, на нем нет построек и он захламлен, зарос бурьяном, местная администрация может его изъять. Она также отметила, что участки, которые были не в собственности, а брались в аренду у муниципалитетов, также теперь будут под пристальным вниманием. Если в течение трех лет они не использовались или использовались не по назначению, их также могут изымать.

Подробнее о том, за что участок могут признать заброшенным и изъять — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ отверг идею об изъятии застройщиками жилья, взятого в рассрочку.