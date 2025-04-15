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ЦБ отверг идею об изъятии застройщиками жилья, взятого в рассрочку

Набиуллина: ЦБ выступает против идеи разрешить изымать жилье, взятое в рассрочку
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Центробанк выступает против предложения разрешить строительным компаниям изымать у граждан РФ квартиры, взятые в рассрочку, так как опасается роста закредитованности, который будет невозможно контролировать. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«Мы у вас тоже это обсуждали. Но мы очень не поддерживаем это предложение, потому что это тоже приведет к неконтролируемому, нерегулируемому росту закредитованности граждан», — сказала руководитель Банка России.

Она объяснила, что банки занимаются регулированием, ориентируясь как на сумму первоначального взноса, так и на показатель долговой нагрузки, а реализация вышеуказанной идеи приведет к увеличению задолженности через рассрочку.

Идею разрешить девелоперам изымать жилье, взятое в рассрочку, за долги, еще в 2024 году предложил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, наличие такого права позволит застройщикам выдавать квартиры в рассрочку, что может принести пользу на фоне растущего количества непроданного жилья.

В феврале сообщалось, что Центральный банк зафиксировал рост продаж недвижимости в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики.

Ранее россиянам назвали подводные камни при покупке квартиры в рассрочку.

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