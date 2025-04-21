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Россиянка дважды влезла в чужую форточку в поисках мужа и ограбила хозяйку квартиры

В Петербурге женщина дважды проникла в чужую квартиру через форточку
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Shutterstock

Неизвестная ограбила петербурженку, дважды проникнув в ее квартиру через форточку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Покой 68-летней жительницы дома на Искровском проспекте был нарушен в воскресенье, 20 апреля. Около половины третьего часа ночи в дверь позвонила незнакомка, которая заявила хозяйке, что ищет мужа. Женщина не стала открывать, сообщив незваной гостье, что находится дома в одиночестве. Но та ей не поверила и, решив лично в этом убедиться, проникла в квартиру на первом этаже через открытую форточку.

Оказавшись внутри, женщина оттолкнула пенсионерку, прошлась по комнатам и вышла через дверь. Через 20 минут она вновь вторглась на чужую территорию проверенным способом и удалилась, выхватив из руки у собственницы жилья телефон. Затем в квартиру позвонил неизвестный, который хотел вернуть гаджет, но женщина не стала открывать ему дверь, а наутро обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают «форточницу», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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