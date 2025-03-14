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Сбежавшая обезьяна обворовывала несколько домов в Перу и попалась

В Перу задержали обезьяну, которая оказалась воровкой-домушницей
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gob.pe

Сбежавшая обезьяна была поймана после того, как ограбила дом в Перу. Об этом пишет UPI.

Жители Ики обратились в Национальная службу лесного хозяйства и дикой природы, чтобы сообщить о замеченной в городской среде обезьяне. Животное прыгало по крышам, деревьям и проводам, пока его не доставили в зоопарк, где зверек сейчас находится на карантине.

Также выяснилось, что этом квартале произошло несколько домашних краж, и в случившемся обвинили спасенного капуцина. Было установлено, что обезьяна, сбежавшая от хозяина, о чем свидетельствуют отметины на ее талии от веревки или цепи, проникла в квартиры и нанесла ущерб.

Власти сообщили, что обезьяна слишком одомашнена, чтобы выпускать ее в естественную среду обитания. Сейчас специалисты решают, останется ли она в местном зоопарке или будет перевезена на постоянное место жительства в другой зоопарк или заповедник.

Ранее в Таиланде обезьяна похитила телефон у туристки и сняла себя на видео.

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