Сбежавшая обезьяна обворовывала несколько домов в Перу и попалась

Сбежавшая обезьяна была поймана после того, как ограбила дом в Перу. Об этом пишет UPI.

Жители Ики обратились в Национальная службу лесного хозяйства и дикой природы, чтобы сообщить о замеченной в городской среде обезьяне. Животное прыгало по крышам, деревьям и проводам, пока его не доставили в зоопарк, где зверек сейчас находится на карантине.

Также выяснилось, что этом квартале произошло несколько домашних краж, и в случившемся обвинили спасенного капуцина. Было установлено, что обезьяна, сбежавшая от хозяина, о чем свидетельствуют отметины на ее талии от веревки или цепи, проникла в квартиры и нанесла ущерб.

Власти сообщили, что обезьяна слишком одомашнена, чтобы выпускать ее в естественную среду обитания. Сейчас специалисты решают, останется ли она в местном зоопарке или будет перевезена на постоянное место жительства в другой зоопарк или заповедник.

Ранее в Таиланде обезьяна похитила телефон у туристки и сняла себя на видео.